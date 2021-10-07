Рыбаки застряли посреди уральского озера во время шторма

В Челябинской области спасатели эвакуировали двух рыбаков, оказавшихся на озере во время шторма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два рыбака оказались ночью на озере Аргази во время ночного шторма. К месту происшествия направились спасатели 8-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Челябинской области.

Южноуральцы решили обкатать новый катер, несмотря на предупреждение о шторме. Во время испытаний катер заглох, и рыбаки оказались посреди бушующего озера с волнами двухметровой высоты, рассказали представители МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели в условиях нулевой видимости нашли судно и на надувной лодке отбуксировали к берегу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.10.21

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