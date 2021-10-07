Чиновники заявляют о росте платежной дисциплины в ЖКХ, коммунальщики утверждают обратное

Власти Челябинской области заявили о росте платежной дисциплины населения в сфере ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, 2020 год показал снижение объема задолженности населения региона по оплате услуг ЖКХ.

«Уровень платежной дисциплины населения увеличился в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 2,4% и составил 94,5%, – отмечают в ведомстве. – В 14 муниципалитетах показатели платежной дисциплины выше среднего по региону. Объем средств соцподдержки по оплате услуг ЖКХ составил 8 миллиардов 232,4 миллиона рублей (+224,26 миллиона рублей)».

При этом затраты коммунальных организаций на мероприятия по энергосбережению увеличились на +27% до 209 миллиона рублей. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла увеличился на +2,8% и составил 14,3%.

Между тем, далеко не все коммунальщики согласны с южноуральскими чиновниками. Так, вчера, 6 октября, ООО «Уралэнергосбыт» заявило о возобновлении практики начисления пени за задолженность по оплате электроэнергии. «Основанием для начала этой работы стало катастрофическое падение платежной дисциплины и рост долгов среди населения на фоне пандемии. На сегодняшний день общая задолженность потребителей перед гарантирующим поставщиком составляет 1,4 миллиарда рублей и продолжает расти», – пояснили представители предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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