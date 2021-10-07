Историю начали изучать по человеческим зубам

Южноуральские ученые проанализировали состав зубного камня древнего человека и подтвердили, что в начале бронзового века люди одомашнили лошадей: затвердевший в течение жизни зубной налет сохранил следы белков – маркеров молочной диеты, появившейся в рационе древних людей с началом скотоводства. Результаты этого исследования опубликованы в журнале «Nature».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», споры о миграции людей начала бронзового века на территории современной Евразии ведутся давно. Ранее специалисты установили, что от Алтая и Монголии до скандинавских территорий распространились представители ямной культуры. От предыдущих ее отличает наличие кочевого скотоводства, а значит, одомашнивание прежде диких животных.

Ученые считают, что распространение ямной культуры – результат развития пастушеской экономики с использованием колесных повозок и тягового усилия лошади. Однако убедительных доказательств этому не было.

Международная исследовательская группа доказала, что переход к молочному животноводству, а значит, использованию лошадей в хозяйстве действительно произошел в начале бронзового века.

Для этого были изучены образцы зубного камня людей, найденных в Поволжье. Антропологический материал относится к энеолиту, раннему, среднему и позднему бронзовому веку. Ученые, используя метод экстракции белка, обнаружили во многих образцах казеин – сложный пептид, присутствующий в молоке как соль кальция. Была составлена карта распространения вещества. По этим данным, белок не удалось обнаружить только в самых ранних образцах серии, относящихся к энеолиту.

«Мы полагаем, что одной из причин столь успешного освоения самых разных территорий стала революция в производстве продуктов питания, – рассказал участник исследовательской группы, доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе ИМСГН ЮУрГУ, археолог Андрей Епимахов. – Впервые животные были использованы не только как часть мясного рациона, но и как источник молочной продукции. В бронзовом веке это, несомненно, давало преимущество мигрантам.

Различить домашнюю и дикую лошадь по костям скелета невозможно, а достоверные находки упряжки датируются поздним временем. Наше открытие указывает, что потенциальный центр одомашнивания лошадей – Причерноморско-Каспийские степи в третьем тысячелетии до нашей эры».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.10.21

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