8 октября ожидаются следующие события – Челябинск

08.10.2021, пятница

10:00 Челябинск – Третий день XI областной практической конференции «Закупки-2021: нарушить нельзя, соблюдать» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, «Изумрудный» зал, «Золотой» зал)

11:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Важность ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Встреча ректора ЧелГУ с ветеранами университета, приуроченная к 45-летию вуза (ЧелГУ, главный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129)

14:00 Челябинск – Дискуссия «Вектор развития инклюзивного искусства в России» в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества (Бизнес-отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6)

19:30 Челябинск – Кавер-концерт «Стас Ярушин feat Необыкновенные люди» в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 07.10.21

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