Выявляемость коронавируса на Южном Урале достигла 400 случаев в сутки

Ежедневная выявляемость коронавируса на Южном Урале достигла 400 – именно столько новых случаев зафиксировано за минувшие сутки.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 26 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 100 тысяч 679 инфицированных. 4 тысячи 872 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 598).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 08.10.21
В отношении автоледи, сбившей ребенка в челябинском дворе, возбудили уголовное дело. / В уральском ЗАТО вводится обязательная вакцинация. / 8 октября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше
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