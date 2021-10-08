Выявляемость коронавируса на Южном Урале достигла 400 случаев в сутки

Ежедневная выявляемость коронавируса на Южном Урале достигла 400 – именно столько новых случаев зафиксировано за минувшие сутки.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 26 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 100 тысяч 679 инфицированных. 4 тысячи 872 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 598).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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