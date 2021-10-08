Челябинец устроил дебош в аэропорту Новосибирска

Житель Челябинска устроил дебош в новосибирском аэропорту Толмачево.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, сотрудники полиции обратили внимание на неадекватное поведение мужчины в одном из кафе: он явно был пьян, матерился и приставал к другим посетителям.

Дебошира задержали и доставили в дежурную часть, где он начал оскорблять сотрудников полиции, а затем неожиданно бросился на одного из полицейских, пытаясь ударить его в лицо.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия в отношении представителя власти).

Челябинск, Павел Зварзин

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