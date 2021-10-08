В Челябинской области подвели предварительные итоги клещевого сезона

В Челябинской области подвели предварительные итоги сезонной активности клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, в текущем году от укусов клещей пострадали 14 тысяч 458 южноуральцев, в том числе 3 тысячи 632 ребенка. Это на 14% и 24% меньше, чем в прошлом году.

Зарегистрировано 54 случая заболевания клещевым энцефалитом (показатель 1,65 на 100 тысяч населения) против 50 случаев за 9 месяцев 2020 года (показатель 1,53 на 100 тыс. населения). Зарегистрировано 16 случаев клещевого боррелиоза. Уровень заболевания клещевым боррелиозом в сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизился в 2,5 раза. О летальных исходах не сообщается.

С начала сезона в лабораториях области исследовано более 10 тысяч 800 клещей, из них 1,1% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 31% – возбудителями боррелиоза, 3,7% – эрлихиями, 1,3% – анаплазмами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.10.21

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