Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 101 тысячу

В Челябинской области за сутки выявлен 401 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 27 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 101 тысяча 80 инфицированных. 4 тысячи 899 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 625).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.10.21

Составлен рейтинг наиболее загрязняющих окружающую среду городов. / Семью челябинцев оштрафовали за крики школьника под окнами многоэтажки. / Установку памятника императору Александру II в Челябинске назвали незаконной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»