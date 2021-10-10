Репетируем зиму: на Южном Урале пойдет снег

На Южном Урале ожидается снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в отдельных районах Челябинской области прогнозируются дождь и мокрый снег. Наиболее обильными осадки будут в северной половине региона.

Ночью температура понизится до -3, завтра днем – не выше +9. Вероятность дождей, переходящих в снег, сохранится.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.10.21

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