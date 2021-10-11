Два южноуральца разбились, пытаясь забраться в окна своих квартир

Следователи выясняют подробности гибели жителей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая трагедия произошла вечером 9 октября в одном из домов по улице Героев Танкграда.

53-летний челябинец пытался попасть в свою квартиру, расположенную на третьем этаже, пишет «Знак.ком». В итоге мужчина сорвался и скончался от полученных травм.

Также вечером минувшей пятницы несчастный случай произошел в Магнитогорске. Здесь 38-летний мужчина пытался через окно подъезда добраться до квартиры пятого этажа, которую снимал некоторое время назад, но до кона своего бывшего жилища добраться не смог.

По обоим случями гибели СКР начал доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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