В Челябинской области установлен новый максимум смертности от коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 404 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 27 зараженных. Отметим, что новый максимум суточной летальности был достигнут накануне, когда от инфекции скончались 28 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 101 тысяч 886 инфицированных. 4 тысячи 954 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 680).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.10.21

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