В Копейске перед судом предстанет тренер, снабжавший воспитанников стероидами

В Челябинской области в суд направили уголовное дело в отношении тренера, обвиняемого в незаконном распространении и склонении к употреблению анаболиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, главным следственным управлением регионального полицейского главка окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 230.1 УК РФ (склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте), и двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Из материалов уголовного дела следует, что 46-летний тренер по силовым видам спорта одного из спорткомплексов Копейска приобретал препараты, содержащие сильнодействующие вещества и запрещенные в использовании в спорте и распространении на территории Российской Федерации запрещен. Анаболики он продавал двум спортсменам, тренирующимся под его руководством.

Кроме того, он убедил еще одного спортсмена начать применять запрещенные вещества. С этой целью тренер разработал специальный курс приема анаболических стероидов, консультировал своего подопечного по режиму тренировок с использованием сильнодействующих веществ.

Противоправную деятельность копейчанина пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД. У него на работе и в квартире изъяли различные сильнодействующие вещества и анаболические стероиды общей массой свыше 150 граммов.

В настоящее время уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу. Тренеру грозит до 8 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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