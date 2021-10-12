12 октября ожидаются следующие события – Челябинск

12.10.2021, вторник

07:00 Челябинск – Пресс-тур на открытие нового эколого-просветительского центра национального парка «Зигальга» (отъезд от ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Челябинская область: рынок труда и меры господдержки» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Семинар-совещание с общественными палатами субъектов РФ «Всероссийская перепись населения как фактор социально-экономического развития и гармонизации национальных и межэтнических отношений в современной России» (онлайн-трансляция на YouTube-канале Общественной палаты РФ)

14:30 Челябинск – Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина и победитель и призер чемпионатов мира в командных состязаниях, призер чемпионата Европы Константин Минин ответят на вопросы воспитанников областной спортшколы (ГБУДО «ОДЮСШ», пр. Свердловский, 84, зал борьбы, первый этаж)

Челябинск. Другие новости 11.10.21

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