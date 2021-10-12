Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 102 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 405 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 26 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 102 тысячи 291 инфицированный. 4 тысячи 980 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 706).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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