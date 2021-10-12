Две челябинки пострадали при столкновении автомобиля с маршрутным автобусом

Два человека пострадали в ДТП с участием иномарки и ПАЗа в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в понедельник, 11 октября, в 15:40 минут на улице Воровского напротив дома 28/1.

37-летняя автоледи, управляя автомобилем «Форд», при выезде с АЗС Лукойл) не уступила дорогу и совершила столкновение с автобусом ПАЗ с номером маршрута 17, который двигался по крайней левой полосе, прямо.

В результате происшествия телесные повреждения получили и были доставлены в лечебное учреждение: водитель автомобиля «Форд» и 21-летняя пассажирка автобуса.

Всего за минувшие сутки на территории Челябинска зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили ранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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