В антиковидной вакцинации решили материально заинтересовать медиков

Правительство Челябинской области, пытаясь улучшить показатели антиковидной вакцинации, решили стимулировать медиков, участвующих в прививочной кампании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областные власти стараются без нужды не конкретизировать темпы вакцинации, потому что хвастаться особо нечем: задача создать коллективный иммунитет к осени не выполнена, на сегодняшний день прививку поставили лишь 35% взрослого населения региона.

По всей видимости, теперь вопрос агитации и убеждения должны взять на себя сотрудники прививочных кабинетов. А в качестве стимула им будет начисляться 100 рублей за каждый укол.

Правда, эта сумма будет делиться между всеми, кто участвовал в процессе.

Выделенные на выплату стимулирующих целевые субсидии получат областные государственные бюджетные и автономные учреждения.

Результатом такой финансовой стимуляции, исходя из постановления губернатора Текслера, должно стать исполнение установленного плана вакцинации.

Стимулирующие будут начислять только до 31 декабря текущего года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.10.21

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