Дачники-южноуральцы восстали против планов поставить в их ДНТ опору сотовой связи

Членов дачного товарищества на Увильдах поссорили планы по размещению на его землях вышку сотовой связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нешуточный конфликт разгорается в ДНТ «Чайка» на озере Увильды. Об этом рассказала депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

Дачников обеспокоила перспектива появления практически в центре территории дачного товарищества вышки сотовой связи. В защите своих прав южноуральцы готовы дойти до суда.

Спорный участок относится к землям, предназначенным для ведения дачного хозяйства. Но его собственник решил, что может заработать проще.

«Один из собственников сдал свой земельный участок оператору связи под опору BTS. Люди считают это незаконным и опасным для их здоровья», – рассказал Вахтина.

Противники подобного «перепрофилирования» начали сбор подписей под требованием запрета строительства. По словам депутата, собрали уже около 200 подписей и сбор продолжается. Жители намерены идти в суд, если не удастся мирно решить вопрос через областные власти.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.21

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