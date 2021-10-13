Число летальных исходов среди зараженных ковидом южноуральцев превысило 5 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 407 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 26 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 102 тысячи 698 инфицированных. 5 тысяч 6 человек из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 732).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 13.10.21
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