Число летальных исходов среди зараженных ковидом южноуральцев превысило 5 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 407 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 26 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 102 тысячи 698 инфицированных. 5 тысяч 6 человек из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 732).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.10.21

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