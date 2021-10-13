Челябинцы вошли в первую десятку по числу болельщиков на отборочном матче ЧМ-2022 в Казани

Челябинцы поддержали футболистов на матче ЧМ-2022 в Казани.

Матч России и Словакии отборочного этапа ЧМ-2022 в Казани объединил поклонников из 47 регионов России. Челябинцы вошли в топ-10 по количеству туристов, которые приехали поддержать футбольную сборную страны.

Больше всего фанатов было из Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики с объектов связи, расположенных на «Ак Барс Арене» в день матча в период с 21:00 до 23:59.

Помимо соседних и регионов Центральной России к футбольному празднику в Казани присоединились жители Дальнего Востока из Магаданской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев. Туристы активно болели за сборную страны на стадионе и онлайн. За время игры путешественники – клиенты МегаФона израсходовали треть от всего объема интернет-трафика на «Ак Барс Арене».

Челябинские болельщики внимательно следили за футбольным матчем, практически не отвлекаясь на мобильное общение. При этом гости из Карелии, ЯНАО и Калининградской области стали самыми интернет-активными, а болельщики из Ингушетии успели потратить несколько минут на звонки.

Свыше 40% всего интернет-трафика зрители спортивного матча израсходовали на загрузку и просмотр видео в Instagram, TikTok и YouTube. Отправлять сообщения и открытки болельщики предпочитали в Telegram.

По данным оператора, абоненты загрузили на стадионе более 260 ГБ, что в сотни раз больше, чем в обычный будний день. Обеспечить надежную связь даже во время мероприятий с полной посадкой позволяет технология LTE Advanced, а также дополнительные установленные сектора базовых станций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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