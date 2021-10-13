На Урале обнаружен еще один очаг африканской чумы свиней

В Челябинской области обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Россельхознадзора, на одном из частных подворий Коркино пали 6 свиней (АЧС). Экспертиза подтвердила, что причиной смерти животных стала АЧС. Это уже четвертый за последнее время случай массового заражения.
Всего в очаге инфекции находятся 224 свиньи, в угрожаемой зоне, в которую входят поселки Бектыш и Роза, а также город Коркино – 458.
Предполагается, что источником инфекции стали непроваренные пищевые отходы.
Это уже четвертый очаг АЧС, зарегистрированный на территории Челябинской области в октябре.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 13.10.21
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