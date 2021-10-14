14 октября ожидаются следующие события – Челябинск

14.10.2021, четверг

09:00 Челябинск – Выездная вакцинация сотрудников культурных учреждений от коронавирусной инфекции COVID-19 (концертный зал им. С.С. Прокофьева Челябинской филармонии)

09:30 Челябинск – Онлайн-брифинг «Обособление трамвайных путей в Челябинске. Промежуточные итоги» с участием заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова (пресс-центр «Гранада Пресс»)

10:00 Челябинск – Активисты ОНФ проведут в Челябинске рейд по проблемным теплотрассам, которые отапливают социальные учреждения. Проблемы выявлены в ходе мониторинга «С теплом – труба» (отъезд от ул. Цвиллинга, 20)

11:00 Челябинск – Первый день IV фестиваля-конкурса деревянной скульптуры «Уральский характер» (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79, около главной сцены)

15:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция на тему «Группа риска – пациенты 60 +. Как проходит вакцинация лиц старшего возраста от гриппа и коронавирусной инфекции» (министерство здравоохранения Челябинской области)

18:00 Челябинск – В Музее изобразительных искусств Челябинска откроется выставка из Государственного музея истории религии «Где кончается Восток?». В рамках выставки запланированы экскурсии, лекции по истории буддизма и восточной философии, о культуре и искусстве стран Дальнего Востока, мастер-классы по каллиграфии и восточной живописи, занятия по технике оригами, музыкальные вечера и многое другое. Выставка продлится до 12 декабря 2021 года (пл. Революции, 1, Зал имени архитектора Е.В. Александрова)

Челябинск. Другие новости 13.10.21

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