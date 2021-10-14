Летальность коронавируса на Южном Урале выше, чем в среднем по России

В Челябинской области за сутки выявлено 410 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 27 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 103 тысячи 108 инфицированных. 5 тысяч 33 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 759).

Отметим, что летальность коронавируса на Южном Урале существенно выше, чем в среднем по России: в Челябинской области этот показатель на сегодняшний день составляет 3,65% при общероссийском 2,79%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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