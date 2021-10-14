В Челябинской области назначили нового руководителя ГЖИ

В Челябинской области назначили нового руководителя Государственной жилищной инспекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот пост заняла Рашида Ковалева. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Прежний руководитель ведомства – Элла Никитина, которая так и не смогла избавиться от статуса врио, ушла в отставку в мае текущего года.

Рашида Ковалева до сих пор возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.10.21

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