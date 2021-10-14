На Урале выставили на продажу гору

Конкурсный управляющий АО «Уфалейникель» выставил на торги 100%-ную долю в уставном капитале ООО «Абразив-НиКо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный актив компании – огромный отвал гранулированного отвального шахтно-печного шлака. Еще 100 лет назад «черной горы», ставшей неофициальным символом города, не было: она образовалась в результате 84-летней работы первенца советской никелевой промышленности – Уфалейского никелевого завода (позже ставшего комбинатом, затем акционерным обществом, а теперь – банкротом).

В шлаке содержатся никель, цинк, медь, мышьяк, свинец, хром, кадмий и так далее. Именно поэтому в конце советской эпохи отвал привлек внимание западных промышленников – его хотели купить сначала японцы, потом китайцы. Но власти разрешения на сделку не дали. И шлак использовался исключительно для посыпки городских дорог.

После распада СССР гору тоже несколько раз пытались купить, но владельцы заламывали цену, не интересную для покупателя.

В итоге сейчас огромный отвал готовы отдать за 136 млн рублей. Через каждые 10 дней цена будет снижаться. Минимальная стоимость лота заявлена на уровне 13,6 млн рублей.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 14.10.21

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