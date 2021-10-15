15 октября ожидаются следующие события – Челябинск

15.10.2021, пятница

08:00 Челябинск – Начало работы мобильного пункта сбора крови Челябинской областной станции переливания крови (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, второй этаж)

08:30 Челябинск – Дискуссия с будущими педагогами школ по проблемам инклюзии «Общество равных возможностей, или жить на равных – что это значит?» в рамках III Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

10:00 Челябинск – Закладка капсулы на месте строительства здания федеральной налоговой службы с участием главы города Натальи Котовой. После – выездное совещание по вопросу дорожного строительства (отъезд от администрации города в 9:40, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Второй день IV фестиваля-конкурса деревянной скульптуры «Уральский характер» (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79, около главной сцены)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Старт Всероссийской переписи населения» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

16:00 Челябинск – Старт предсезонного турнира по хоккею Студенческой хоккейной лиги: торжественное открытие, матчи «Политехник» (ЮУрГУ) – «Лесоруб» (УГЛТУ, Екатеринбург) и УралГУФК – МГТУ (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

Челябинск. Другие новости 14.10.21

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