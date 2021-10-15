В Челябинской области от коронавируса умерли еще 27 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 412 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 27 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 103 тысячи 520 инфицированных. 5 тысяч 60 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 786).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.10.21

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