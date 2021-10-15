В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении медведей

В Челябинске выяснили, кто пытался отравить медведей в зоопарк.

Как уже сообщал «Новый День», 23 сентября погибли от отравления бурый медведь Степан и бурая медведица Маша. Днем ранее у животных начались судороги, рвота с пеной, диарея, темная моча, атаксия, отсутствовали реакции на раздражители.

За пару недель до этого с похожими, но не такими выраженными симптомами «слегла» бурая медведица Бусинка. Чуть позже – у гималайского медведя Харитона. Двух последних удалось спасти.

По факту отравления животных возбуждено уголовное дело (по п. «д» ч.2 ст. 245 УК РФ жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных).

Подозреваемый задержан. Известно, что это 31-летний мужчина. Другие подробности пока не разглашаются.

Челябинск, Павел Зварзин

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