Мэрия Челябинска отказывается соблюдать природоохранное законодательство

Мэрия Челябинска не собирается закрывать Митрофановское кладбище и пытается оспорить соответствующее решение суда.

Как уже сообщал «Новый День», спор вокруг кладбища, расположенного в городском бору, длится не первый год. Челябинцы настаивают на том, что работа погоста серьезно увеличивает антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию. К тому же, похоронщиков не раз ловили на организации захоронений непосредственно на территории бора, чему способствовало отсутствие официально установленной границы кладбища.

7 сентября Советский районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования экоактивистов и запретил администрации Челябинска и МКУ «Служба городских кладбищ» «производство всех видов захоронений, включая предоставление земельных участков для этих целей и производство захоронений в существующих могилах на территории общественного кладбища «Митрофановское».

Однако мэрия Челябинска от столь прибыльного бизнеса отказываться, похоже, не собирается: чиновники подали апелляционную жалобу.

«Глава города Наталья Петровна Котова поддерживает нарушения природоохранного законодательства и требует их дальнейшего продолжения? В сентябре мы выиграли суд по запрету дальнейших захоронений на Митрофановском кладбище, которое находится во втором поясе зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища на территории городского бора. Администрация Челябинска подала апелляционную жалобу на решение Советского районного суда от 07.09.2021 г по делу № 2-2724/2021, – прокомментировал ситуацию правозащитник Владимир Казанцев, выступавший в суде от имени истцов. – Текст жалобы мне пока неизвестен, но как только ознакомлюсь с содержанием данного опуса и полета творческой мысли наших чиновников, обязательно вам расскажу».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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