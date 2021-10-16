Число южноуральцев, умерших от COVID-19, превысило 3 тысячи 800 человек

В Челябинской области зафиксировали 415 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 16 октября подтверждено 103 тысячи 935 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 415 новых подтверждения заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выписаны 200 человек. ️Больных COVID-19 – 11 тысяч 642 южноуральца.

Умерли 28 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 5 тысяч 88 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 814).

Челябинск, Виктор Елисеев

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