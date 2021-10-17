17-18 октября ожидаются следующие события – Челябинск

17.10.2021, воскресенье

10:00 Челябинск – Второй день IV фестиваля-конкурса деревянной скульптуры «Уральский характер» (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79, около главной сцены)

12:00 Челябинск – Папафест «Батя на Урале» (центр отдыха «Боярская станица»)

12:30 Челябинск – Предсезонный турнир Студенческой хоккейной лиги: МГТУ (Магнитогорск) – «Лесоруб» (Уральский государственный лесотехнический университет, (Екатеринбург) (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

14:30 Челябинск – Показ документального фильма «Где ты, Адам?» о жизни монахов в древнем монастыре Дохиар, расположенном на юго-западном побережье Афонского полуострова (кинотеатр «Синема Парк» на территории комплекса «Горки»)

16:00 Челябинск – Предсезонный турнир Студенческой хоккейной лиги: «Политехник» (ЮУрГУ, Челябинск) – «УралГУФК» (Челябинск) (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

18.10.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 16.10.21

В Магнитогорске прохожий расстрелял мужчину с собакой. / Число умерших от Covid-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человек. / Число южноуральцев, умерших от COVID-19, превысило 3 тысячи 800 человек. Читать дальше

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