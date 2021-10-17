Число случаев COVID-19 в Челябинской области превысило 104 тысячи человек

В Челябинской области зафиксировали 417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 17 октября подтверждено 104 тысячи 352 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 417 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией (в том числе среди школьников – 4).

За прошедшие сутки выписаны 205 человек. ️Больных COVID-19 – 11 тысяч 826 южноуральцев.

Умерли 28 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 5 тысяч 116 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 842).

Челябинск, Виктор Елисеев

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