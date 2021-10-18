В Челябинской области выявлено 419 новых случаев ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 419 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 27 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 104 тысячи 771 инфицированный. 5 тысяч 143 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 869).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.10.21

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