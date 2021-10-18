В Челябинске уровень вакцинации от ковида не превышает 40 процентов

В Челябинской области вступили в действия меры, ограничивающие доступ южноуральцев в места массового посещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня попасть на мероприятия, в которых в любой роли участвует более 100 человек, можно только, предъявив QR-код, подтверждающий либо вакцинацию, либо перенесенный коронавирус.

Подобным образом власти стремятся с одной стороны сдержать распространение инфекции, с другой – подтолкнуть южноуральцев к вакцинации.

Между тем, на сегодняшний день в Челябинске вторым компонентом (то есть, полностью прошли вакцинацию) привито 338 тысяч 159 человек, что составляет всего 39% от числа совершеннолетних жителей города. Напомним, власти хотят добиться 80%-ной вакцинации. А устойчивый иммунитет, по словам специалистов, возникает только через 21 день после получения второго компонента.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.10.21

В Челябинской области выявлено 419 новых случаев ковида. / Уральские металлурги подтвердили статус ответственного поставщика альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. / Коллективный иммунитет в регионах УрФО – от 33 до 52%: рассказываем, где сколько вакцинированных (КАРТА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»