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Вторник, 19 октября 2021, 09:07 мск

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Ученые нашли новые материалы для защиты от ионизирующих излучений

На Урале нашли новое применение для электролитических пленок висмута.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее заявлялось об их эффективности в качестве защиты от электронного излучения. Однако ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из международной кооперации (Республика Беларусь, КНР и Саудовская Аравия), изучив физико-химические свойства материалов, пришли к выводу, что пленки можно использовать при разработке защиты от ионизирующих излучений. Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of Alloys and Compounds».

Специалисты утверждают, что электронные свойства поликристаллических пленок висмута сопоставимы по величине с монокристаллами, а значит, могут выполнять их функции. Это открывает перспективы для применения материала в более технологичных устройствах.

Покрытие из пленок висмута ученые получили электроосаждением – методом получения пленок и покрытий на проводящей поверхности под воздействием электрического тока. Изучив электрохимическую кинетику этого процесса, исследователи выявили оптимальные режимы синтеза, исследовали кристаллическую структуру, микроструктурные параметры и электронные свойства пленок.

По результатам измерений и расчетов были получены данные о температурных зависимостях удельного электрического сопротивления, относительного магнетосопротивления, а с помощью метода Quantitative Mobility Spectrum Analysis рассчитана концентрация носителей заряда и средняя подвижность, а также коэффициент Холла.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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