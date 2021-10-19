Челябинск будут уплотнять под видом комплексного развития территорий

В Челябинске подписан первый договор о комплексном развитии территории. Речь идет о площадке в начале проспекта Ленина – рядом с ЧТЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здесь, собираются построить жилой комплекс со сквером и парковками. Застройщик обещает современные архитектурные и ландшафтные решения, а также общественные пространства – по крайне мере, минимум, одну кофейню. Первые этажи отдадут под офисы и коммерческие помещения.

Всего в Челябинской области под комплексное развитие территории сформирован 41 земельный участок. Областные власти, по словам губернатора Алексея Текслера, собираются таким образом решить проблему ветхо-аварийного жилья, а также «перезагрузить морально и физически устаревшие застроенные площадки, превратить их в благоустроенные современные микрорайоны».

При этом подчеркивается, что, например, Челябинск исчерпал ресурс расширения территории. Следовательно, под комплексное развитие отдаются площадки внутри уже сформированных и застроенных кварталов. С одной стороны, это облегчает работу застройщикам, так как все коммуникации уже подведены, с другой – усложняет жизнь обителям кварталов, так как нагрузка на инфраструктуру существенно возрастает. По сути, это та же уплотнительная застройка.

Плюс, новые здания могут разрушать сложившийся архитектурный облик территории (как это произошло, например с Кировкой). Так, в границах улицах Тимирязева, Плеханова, Свободы и Пушкина – это квартал так называемой сталинской застройки – собираются возвести несколько 25-этажных домов. Любопытно, что для новых многоэтажек предусмотрена всего одна подземная парковка на 105 мест.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.21

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