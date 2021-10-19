Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 105 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 422 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 28 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 105 тысяч 193 инфицированных. 5 тысяч 171 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 897).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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