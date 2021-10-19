В России силовой тренажер превратили в генератор энергии

На Урале силовой тренажер превратили в генератор энергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея не нова: для получения электричества давно используют велотренажеры. А вот приспособить для этих целей тяговое оборудование удалось впервые.

Полезную модель запатентовали в ЮУрГУ. Привод тренажера соединили с валом генератора с помощью ременной передачи. Генератор вырабатывает электроэнергию во время занятий спортом, однако переменная фаза, частота и амплитуда делают ее непригодной для использования в быту. Переменное напряжение в постоянное преобразовывает контроллер.

Энергия поступает в powerbank, и ее можно использовать для питания маломощных гаджетов: заряжать телефон, например. Или использовать для дежурной подсветки.

Работа над идеей продолжается: ученые вместе со студентами хотели бы совместить разработку с современными тренажерами, а также использовать в качестве накопителя энергии более емкие аккумуляторы.

Челябинск, Павел Зварзин

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