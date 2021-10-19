На Южном Урале вынесли приговор женщине, убившей 10-летнего ребенка и покалечившей еще двух детей.

Как уже сообщал «Новый День», 3 октября 2020 года на автодороге около деревни Бутырки Чебаркульского района легковой автомобиль сбил скутер, на котором катались дети 11, 10 и 3 лет. В результате ДТП 10-летний мальчик получил смертельные травмы. 11 и 3-летний мальчики с переломом и ушибами попали в больницу. Женщина, находившая за рулем авто, с места происшествия скрылась. Как выяснилось позже, в момент аварии она была пьяна, при этом у нее не было права управлять транспортным средством.

Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Кроме того, виновницу аварии обязали выплатить родителям погибшего ребенка 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 42 тысячи рублей материального ущерба.

Челябинск, Павел Зварзин

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