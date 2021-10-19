Ожидается неожиданное: южноуральцев предупреждают о непогоде и сопутствующих неприятностях

Южноуральцев предупреждают о сильных снегопадах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 20 октября и ночью 21 октября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами сильные. В связи с этим возможны гололед и отложение мокрого снега на проводах.

Ночью 21 октября в отдельных районах региона ожидается установление временного снежного покрова.

Водителей призывают заменить летние шины на зимние и быть внимательнее на дорогах.

Отметим, что подобные обильные осенние снегопады случаются ежегодно, но всегда оказываются неожиданными для коммунальщиков и автомобилистов.



Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.10.21

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