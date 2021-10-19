Южноуралец сбил человека и распилил машину

Житель Южного Урала сбил на дороге человека и скрылся. А чтобы у правоохранительных органов не было доказательств его вины, он решил уничтожить автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 сентября на 31-м километре автодороги Челябинск – Троицк автомобиль «Лада-Приора» сбил 51-летнего пешехода. Пострадавший скончался на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

Виновника ДТП установили с помощью камер видео наблюдения. Им оказался 27-летний житель Коркинского района. Правда, автомобиль, на котором было совершено ДТП, нашли не сразу. Водитель разобрал его на части, разрезал кузов и номерной знак и закопал в разных местах. Один из таких «схронов» полицейские обнаружили во дворе заброшенного здания рядом с домом подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.10.21

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