В Магнитогорске отобрали претендентов на пост главы города

В Магнитогорске состоялся отбор претендентов на пост главы городской администрации. Комиссия допустила до конкурса всех, сдавших необходимые документы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пост главы города заявились:
действующий градоначальник Сергей Бердников;
заместитель директора ООО «Передовые инженерные технологии» Анатолий Ефименко;
ведущий инженер цеха «Прокатсервис № 5» ООО «ОСК» Денис Савельев.
Определить, кто из них займет пост мэра, должны 26 октября.
Магнитогорск, Павел Зварзин
Магнитогорск. Другие новости 19.10.21
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