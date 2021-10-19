В Магнитогорске отобрали претендентов на пост главы города

В Магнитогорске состоялся отбор претендентов на пост главы городской администрации. Комиссия допустила до конкурса всех, сдавших необходимые документы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пост главы города заявились:

действующий градоначальник Сергей Бердников;

заместитель директора ООО «Передовые инженерные технологии» Анатолий Ефименко;

ведущий инженер цеха «Прокатсервис № 5» ООО «ОСК» Денис Савельев.

Определить, кто из них займет пост мэра, должны 26 октября.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 19.10.21

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