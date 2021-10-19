Эльдорадо: университетский кампус в Челябинске отдадут концессионеру

Проект университетского кампуса, на котором несколько месяцев назад активно пиарился губернатор Алексей Текслер, отдадут конциссионерам. В правительстве Челябинской области заявляют, что это обязательное условие.

Однако общественники считают, что таким образом власти и близкие к ним коммерсанты пытаются прибрать к рукам самую дорогую и перспективную землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине августа правительство России утвердило восемь первых проектов университетских кампусов мирового уровня. В их числе оказался и челябинский. Южноуральский проект предусматривает реновацию университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ: там должны появиться научные пространства, лаборатории, коворкинг-парк, деловой центр, библиотека, конгрессно-выставочный комплекс.

Предварительный бюджет проекта превышает 9 млрд рублей. Около 60% этой суммы предполагалось получить из федерального бюджета.

Теперь выяснилось, что вузы средств на воплощение своих планов не получат: финансирование будет осуществляться по схеме государственно-частного партнерства и все средства пойдут через концессионера, а проект кампуса подразумевает строительство арендного жилья. И, похоже, именно эта часть проекта интересует «инвесторов» больше всего. Ведь один из университетов находится в районе с самой высокой стоимостью жилья.

«Очевидно, что в истории с кампусом небезызвестные личности в правительстве Челябинской области лоббируют интересы тех же коммерсантов, которые участвовали в прежних попытках застроить разные участки бора, – отмечает депутат Центрального района Елена Вахтина. – Эти люди давно положили глаз на «реновацию» всего Центрального района Челябинска вокруг ЮУрГУ и бора.

Никакой «обязательной концессии» на самом деле ни в одном федеральном документе или условии Москвы нет. Она нужна только коммерсантам, близким к областным чиновникам, чтобы бесплатно получить через чиновников «лакомые» земли университетов и строить там коммерческое жилье и другие объекты, помимо нужных вузам.

Тогда опять в зоне риска – бор, да и весь вузовский проект. Будем за этим внимательно следить, ведь все это уже было при Юревиче, когда под коммерческую застройку у ЧелГУ власти области забрали именно те очень большие земли, которые предназначались под кампус. Теперь там находится печально известный «человековейник» «Академ-риверсайд».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.21

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