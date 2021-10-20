Самолет, вылетевший в Норильск, экстренно вернулся в Челябинск

Самолет авиакомпании Red Wings не смог вылететь из Челябинска в Норильск.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет должен был вылететь 7:20, но после взлета обнаружилась техническая неисправность судна. Поэтому экипаж принял решение выработать топливо и вернулся в аэропорт в 9:23.
Посадка прошла в штатном режиме. 90 пассажиров находятся в здании аэропорта и ждут решения авикомпании.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 19.10.21
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