Самолет, вылетевший в Норильск, экстренно вернулся в Челябинск

Самолет авиакомпании Red Wings не смог вылететь из Челябинска в Норильск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет должен был вылететь 7:20, но после взлета обнаружилась техническая неисправность судна. Поэтому экипаж принял решение выработать топливо и вернулся в аэропорт в 9:23.

Посадка прошла в штатном режиме. 90 пассажиров находятся в здании аэропорта и ждут решения авикомпании.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.10.21

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