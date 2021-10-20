В одном из городов Урала все школы перевели на дистант

В одном из ЗАТО Челябинской области все школы перевели на дистанционное обучение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Трехгорного, в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, приняли решение перевести на дистант все учебные заведения.
В таком режиме школы будут работать минимум до осенних каникул.
Отметим, что за минувшие сутки в городе зафиксировано 19 новых случаев ковида, включая 2 случая у школьников. Сейчас коронавирусом болеют 44 ребенка.
Трехгорный, Павел Зварзин
Трехгорный. Другие новости 20.10.21
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