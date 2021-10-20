В Магнитогорске устроили погром в детском саду

В Магнитогорске минувшей ночью устроили погром в детском саду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пульт частной охранной компании поступил сигнал о проникновении в детский сад, расположенный в 147-м микрорайоне. Прибывшая на место группа быстрого реагирования обнаружила на территории детсада мужчину, который разбил входную дверь и кричал, что учреждение взорвется.

Задержавшим его чоповцам мужчина объяснил, что пытался спасти от гибели ребенка. Его передали полиции.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 20.10.21

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