В Челябинской области рабочего завалило землей

На территории одного из предприятий Челябинской области погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Пластовском районе: мужчина копал траншею, когда на него обвалился грунт. Спасти рабочего не удалось.

Сейчас в происшествии разбирается Следственный комитет.

Пласт, Павел Зварзин

Пласт. Другие новости 20.10.21

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