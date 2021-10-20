В Челябинске нашли подростков, устроивших вооруженные разборки в чужом дворе

В Челябинске наказали родителей подростков, устроивших вооруженные разборки в чужом дворе. Досталось и самим школьникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 1 сентября во дворе дома №28 по улице Энгельса. Жильцы сделали замечание компании школьников 14 -17 лет, распивающих алкоголь на детской площадке. В ответ подростки начали доставать пистолеты и угрожать выстрелить. Жильцы вызвали полицию.

«Органами внутренних дел установлены все причастные к этому несовершеннолетние лица, в отношении них и их родителей составлены административные протоколы», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В частности, родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ), школьники – за хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) и появление нетрезвыми в общественном месте (статья 20.21 КоАП РФ).

Челябинск, Павел Зварзин

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