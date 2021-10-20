К ночи в Челябинской области ухудшится погода

В Челябинске ожидается ухудшение погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, в настоящее время снег идет в Миассе, Кусинском, Саткинском, Катав-Ивановском и Кунашакском районах.

Ночью ухудшение погоды ожидается и в Челябинске.

«Сейчас дорожное покрытие находится во влажном состоянии, в случае перехода температуры через 0°C ожидается возникновение гололедных явлений, – предупреждают в ведомстве. – Дорожная техника готова к работе, однако автомобилистам не стоит забывать о мерах предосторожности».

О готовности к снегопадам сообщили и в мэрии.

Согласно прогнозу синоптиков, грядущей ночью температура воздуха на Южном Урале может опуститься до -10 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега – местами очень сильные. Обильные снегопады возможны и в областном центре.

Челябинск, Павел Зварзин

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