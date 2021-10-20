Южноуральского депутата обвиняют в крупном мошенничестве

Депутата городского собрания Трехгорного Кумара Айткалиева заключили под стражу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Айткалиева задержали накануне сотрудники УФСБ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2016-2020 годах компания АО «Уралспецмонтаж», которую возглавляет депутат, представляла в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта, заключенного со структурами «Росатома».

Ущерб, причиненный бюджету, оценивает в 54 млн рублей.

Сегодня Центральный районный суд Челябинска отправил Айткалиева под стражу на 2 месяца.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.10.21

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