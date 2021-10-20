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Среда, 20 октября 2021, 16:57 мск

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Минэкологии пришлось отреагировать на скандал на Увильдах

Министерство экологии Челябинской области по обращениям жителей поселка Увильды начало проверку законности установки вышки сотовой связи Tele2 на земельном участке, входящем в охранную зону ООПТ «Озеро Увильды».

Как уже сообщал «Новый День», скандал разгорелся в начале октября: дачников обеспокоила перспектива появления практически в центре территории дачного товарищества вышки сотовой связи. Один из собственников сдал свой земельный участок оператору связи под опору BTS.

По некоторым данным, вышка появилась с подачи местного яхт-клуба при лоббировании чиновников одного из южноуральских министерств. Именно этим противники вышки объясняли бездействие со стороны министерства экологии, хотя налицо нарушение: участок для подобной деятельности не предназначен.

Ведомству пришлось отреагировать и начать проверку.

«Однозначно нарушения есть, потому что объект не был согласован с ведомством и был возведен с нарушениями режима охранной зоны, – заявил сегодня заместитель министра Виталий Безруков. – Сейчас устанавливаются собственники земельного участка, после этого нарушители будут привлечены к административной ответственности. Вышку сотовой связи ждет снос сразу после предписания суда».

Челябинск, Павел Зварзин

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